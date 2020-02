Prozess in Lübeck: Sporttrainer soll Kind vergewaltigt haben

Lübeck -

Unfassbarer Vorwurf: Im Kreis Stormarn soll ein heute 73 Jahre alter Trainer eines Sportvereins ein kleines Mädchen missbraucht und zum Geschlechstverkehr gezwungen haben. Seit Mittwoch steht er wegen schweren sexuellen Missbrauchs vor Gericht.

Dem Angeklagten wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in zwei und sexueller Missbrauch von Kindern in sechs Fällen vorgeworfen. Er soll zwischen 2012 und 2015 ein Mädchen, welches zu Beginn des Tatzeitraums acht Jahre alt gewesen sein soll, durch Streicheln im Intimbereich missbraucht haben. In zwei Fällen soll er auch versucht haben, den Geschlechtsverkehr mit dem Kind auszuführen, was ihm in einem Fall auch gelungen sein soll.

Lübeck: Täter soll Opfer immer wieder bedrängt haben

Seit Donnerstag steht er ehemalige Trainer vor der Großen Strafkammer am Landgericht Lübeck. Wie die „SHZ“ berichtete, soll er sich der heute 15-Jährigen immer wieder genähert haben, obwohl diese mehrfach „Nein“ gesagt habe. Einmal soll er auf einer gemeinsamen Autofahrt sein Geschlechtsteil entblößt und sich selbst befriedigt haben.

Die Aussage des Opfers fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Gericht hat noch zwei weitere Verhandlungstage angesetzt. (jek)