Paddeltour wird zum Horror-Trip: Zwei Jugendliche auf der Ostsee in Seenot

Vom entspannten Sonnabend-Ausflug zum Horror-Trip: Zwei Jugendliche trieben am Sonnabendmittag auf ihren Stand-Up-Boards ab und konnten nicht alleine zurück an Land paddeln. Sie wurden zufällig entdeckt und aus dem Wasser gerettet.

Die beiden 15-Jährigen waren am Sonnabendmittag bereits zwischen 300 und 400 Meter weit vom Haffkruger Strand in der Lübecker Bucht in die Ostsee abgetrieben, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit.

Glück im Unglück in der Ostsee: Nur zufällig entdeckt und gerettet

Sie seien zufällig während einer Kontrollfahrt in der Ostsee entdeckt worden. Einer der beiden Jugendlichen habe mit heftigen Paddelbewegungen versucht, zurück zum Ufer zu kommen. Durch den Westwind gab es den Angaben zufolge aber keine Chance, dass sie aus eigener Kraft wieder zum Strand hätten zurückpaddeln können.

Das Mädchen und der Junge wurden an Bord des Seenotretters geholt, sie waren demnach bereits entkräftet und leicht unterkühlt. Etwa 50 Meter vor dem Strand an der Ostsee konnte das Schiff seine Fahrt wegen des niedrigen Wasserstandes nicht fortsetzen, ein Rettungsmann schob die beiden abschließend auf ihrem Board sitzend zurück an Land. (dpa/se)