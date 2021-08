Mysteriöser Unfall: Fahrer liegt blutüberströmt im Straßengraben

Lübeck –

Ein schwerer Unfall in Lübeck hielt am Montagabend Rettungsdienst und Feuerwehr in Atem. Eine Audi Limousine war aus ungeklärter Ursache gegen einen Baum gekracht. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Zu dem Crash war es gegen 18.10 Uhr auf der Vorrader Straße gekommen.Ein 28-jähriger Autofahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen einen Baum gekracht. Retter fanden den Fahrer mit schweren Verletzungen in einem Graben liegend.

Frontal gegen Baum: Autofahrer im Norden schwer verletzt

Nachdem das Unfallopfer vom Notarzt versorgt war, kam es in eine Klinik. An dem Wagen entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Straße war für mehr als eine Stunde voll gesperrt.