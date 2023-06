Im Norden: Auto brennt in Werkstatt – Mitarbeiter verletzt

In Lübeck ist es am Mittwochabend zu einem Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gekommen. In einer Werkstatt hatte ein Pkw während der Reparaturarbeiten Feuer gefangen. Ein Angestellter kam verletzt in die Klinik.

Laut Polizei seien die Einsatzkräfte gegen 18.30 Uhr in eine Reifenwerkstatt an der Ratzeburger Allee gerufen worden. Von dort wurde Feuer an einem Fahrzeug in der Werkstatthalle gemeldet. Noch während die Retter auf der Anfahrt waren, unternahmen Angestellte Löschversuche.

Angestellter bei Löschversuchen verletzt

Dabei wurde ein Mitarbeiter (33) verletzt. Er kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Feuerwehrmänner löschten letzte Glutnester. Danach wurde die Halle belüftet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, wie es zum Brandausbruch kommen konnte.