Mehr als 100 Retter, mehrere Löschzüge – und eine Lagerhallen in Flammen: Bei einem Großbrand in Lübeck (Schleswig Holstein) in der Nacht zu Sonntag, schossen meterhohe Flammen in den Nachthimmel. Das Feuer hatte auch Auswirkungen auf die Nachbarschaft und den Zugverkehr.

Es ist 3.50 Uhr als mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale der Feuerwehr eingehen. Die Anrufer melden lodernde Flammen von einem Gelände in der Straße Alter Güterbahnhof. „Als die ersten Löschzüge am Einsatzort eintrafenm stand eine Lagerhalle in Flammen“, so ein Sprecher des Lagedienstes. Sofort wurde weitere Verstärkung angefordert. Die zu löschende Fläche: 800 Quadratmeter!

Lagerhalle in Lübeck abgebrannt

Immer mehr Retter – auch aus dem Umland – rückten an. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner über Lautsprecher aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch der angrenzende Bahnverkehr musste eingestellt werden. rund 100 Feuerwehrkräfte löschten den Brand bis in die frühen Morgenstunden.