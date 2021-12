Eine Beiß-Attacke beschäftigt seit Samstagabend die Lübecker Polizei. Eine Frau war an einer Bushaltestelle von einem angeleinten Hund angefallen und ins Bein gebissen worden. Der Halter des Hundes floh mit seinem Tier. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise.

Der Verfall ereignete sich laut Polizei gegen 18.20 Uhr an einer Bushaltestelle in der Artlenburger Straße. Laut Angaben des Opfers (42) sei ein großer, brauner Hund aus sie zugestürmt und habe sich in ihrem Bein verbissen. Sie erlitt eine stark blutende Wunde. Der Halter des Hundes hatte zunächst große Mühe, das Tier von der Frau zu lösen, haute dann aber mit seinem Hund ab.

Hund verbeißt sich im Bein des Opfers

Passanten fanden die 42-Jährige und riefen einen Rettungswagen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie in eine Klinik gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Mann, der den Hund mit sich führte, ist laut Polizei etwa 45 Jahre alt, grauhaarig und trug eine braune Jacke und eine Jeans-Hose. Hinweise an Tel. 0451 1316245. (ruega)