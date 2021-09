Ein wildgewordener Stier hat am Dienstagmorgen einen Landwirt auf einer Weide bei Lübeck (Ostholstein) angegriffen. Das massige Tier fügte dem Mann so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unglücksort verstarb. Ein von der Polizei hinzugerufener Veterinär ließ den Bullen erlegen.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 10 Uhr in in Groß Steinrade bei Lübeck. Hier sei der Landwirt (59) auf einer Weide mit Rindern gewesen, um den massigen Bullen einzufangen und zum Schlachthof zu bringen. Dabei griff der ausgewachsene Bulle den 59-Jährigen an und verletzte ihn lebensgefährlich.

Auf dem Weg zum Schlachthof – Stier greift Landwirt an

Als der alarmierte Notarzt am Einsatzort eintraf, atmete der Landwirt nicht mehr. Der Mediziner versuchte vergeblich, den Mann zu reanimieren. Der Leichnam wurde für die Obduktion in die Lübecker Gerichtsmedizin transportiert. Ein zum Unglücksort bestellter Veterinär ließ das Tier von einem Jäger erlegen.