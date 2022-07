„Dominoeffekt“: Elfjähriger steigt ins Auto seiner Mutter und gibt Gas

Ein erst elf Jahre alter Junge ist laut Polizei am Samstag in Lübeck in das Auto seiner Mutter gestiegen und hat Gas gegeben. Dabei sollte er eigentlich nur Sachen aus dem Wagen holen.

Zeugen beobachteten den Jungen, wie er um kurz vor 19 Uhr am Rumpelstilzchenweg ins Auto stieg, den Motor startete und in der Parklücke „nach vorne und hinten fuhr“, wie ein Polizeisprecher mitteilte. „Nach vorne führte das zu einem Dominoeffekt mit drei beschädigten Fahrzeugen.“ Insgesamt hätten fünf Autos Schäden davon getragen.

Lübeck: Elfjähriger steigt ins Auto seiner Mutter und gibt Gas

Noch bevor die Polizei eintraf, soll der Elfjährige in ein Wohnhaus geflüchtet sein. Dessen Mutter gab zunächst an, selber gefahren und für den Unfall verantwortlich gewesen zu sein. Der Polizeisprecher: „Kurze Zeit später änderte sie jedoch ihre Aussage und gab an, dass sie ihren Sohn mit dem Fahrzeugschlüssel alleine zum Auto geschickt hatte, um von dort Sachen zu holen.“

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Menschen wurden nicht verletzt. Da der Junge noch nicht strafmündig ist, hat die Polizei keine strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet. Die Aktion ist nun ein Fall für die Versicherung. (dg)