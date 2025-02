Im Norden: Betrunkener Randalierer verletzt Polizistinnen

Ein betrunkener Mann hat in Lübeck zwei Polizistinnen verletzt, die ihn in Gewahrsam nehmen wollten. Zuvor war der 29-Jährige bereits durch aggressives Verhalten aufgefallen. Er sei deshalb für den Rest der Nacht in das Polizeigewahrsam gebracht worden, berichtete die Polizei.

Zunächst hatten Mitarbeiter eines Polizeireviers beobachtet, dass der Mann aus dem Landkreis Rostock mehrfach gegen den Außenspiegel eines Streifenwagens schlug. Weil die Beamten bei dem Randalierer Alkoholgeruch wahrnahmen, musste er pusten. Der Wert lag bei knapp 1,9 Promille. Zu seinem eigenen Schutz sei der Mann in ein Krankenhaus gebracht worden.

Wenige Stunden später fiel der 29-Jährige erneut auf, weil er in der Nähe des Krankenhauses auf der Straße randalierte. Als Polizisten ihn wegen seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam nehmen wollten, habe er erheblichen Widerstand geleistet und zwei Polizistinnen leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Ermittelt wird jetzt wegen verschiedener Delikte wie Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (dpa/mp)