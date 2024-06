Entwarnung an Schule in Lübeck: Polizei beendet Großeinsatz

Großeinsatz an der Emil-Possehl-Schule in Lübeck: Wegen einer Bedrohungslage ist das Areal an der Georg-Kerschensteiner-Straße am Dienstagmittag komplett abgeriegelt worden. Eine Evakuierung wurde vorbereitet, Spezialkräfte waren im Einsatz.

Dutzende Streifenwagen parkten vor der Fachschule für Technik im Stadtteil St. Lorenz Nord, die rund 3000 Schüler besuchen. Polizisten mit Maschinenpistolen filzten das Gelände, auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren im Einsatz.

Polizei: „Hinweis einer Bedrohungslage“

Die Polizei bestätigte einen größeren Einsatz: „Es gibt den Hinweis einer Bedrohungslage vor Ort, mehr können wir zu diesem Zeitpunkt nicht preisgeben.“

In der nahen Hansehalle wurde ein Treffpunkt für Eltern eingerichtet. Dort gab es auch Ansprechpartner. Zur Schule selbst war kein Durchkommen; sämtliche Straßen im Umfeld wurden gesperrt, das Gebiet weiträumig abgeriegelt.

Nach mehreren Stunden wurde die Durchsuchung am Nachmittag für beendet erklärt. Es seien keine verdächtigen Gegenstände oder Personen gefunden worden, so der Sprecher weiter. (dg)