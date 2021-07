Ein Angriff auf eine türkischstämmige Familie beschäftigt seit Samstag die Polizei in Lübeck. Das Elternpaar und ihr Kind wurden mitten in der Altstadt angegriffen. Auch eine Gaswaffe war im Spiel. Die vierjährige Tochter wurde dabei verletzt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

MOPO-Informationen zufolge ist es auf offener Straße zu einem Streit zwischen einem Pärchen und der Familie gekommen. Die Polizei bestätigt, dass es am Mühlentorplatz einen Einsatz gab. Hier sei ein Elternpaar mit seinem Kind unterwegs gewesen. Aus noch nicht geklärtem Anlass sei es an einem Überweg zunächst zu einem verbalen Streit mit einem Pärchen gekommen, der dann zu einer Rangelei führte.

Demo nach Angriff auf türkische Familie in Lübeck

Im weiteren Verlauf dieser Auseinandersetzung sei dann eine Gaspistole gezogen und mehrere Schüsse daraus abgefeuert worden. Dabei wurde das Kind verletzt. Auf die MOPO-Anfrage, ob der Angriff einen fremdenfeindlichen Hintergrund habe, wollte die Polizei am Wochenende keine Stellungnahme abgeben. Die Antifa Lübeck will die Angreifer identifiziert haben und rief auf ihrem Twitter-Account am Montag zu einer Demo auf. Über 100 Teilnehmer erschienen.

Mit Transparenten zogen die zumeist jüngeren Teilnehmer durch die Lübecker City. Als Teilnehmer versuchten, das Haus der von ihnen verdächtigten Angreifer zu erreichen, schritt die Polizei ein. Um weitere Eskalationen zu vermeiden, wurde die Demo von der Polizei aufgelöst – das twitterte die Antifa. Die verdächtigen eine Frau und einen Mann, die sich im Umfeld des örtlichen NPD bewegen. Wie die MOPO erfuhr, soll sich das Pärchen tatsächlich in der rechten Szene aufhalten.

Nach Angriff auf türkische Familie: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt und bittet nun mögliche Zeugen des Vorfalls vom Sonnabend, sich unter Tel. 0451 131 0 zu melden.