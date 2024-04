Dobermann sorgt für Aufregung in der Nachbarschaft – dann wird’s richtig dreckig

Am Samstagmorgen machten sich Anwohner in der Lübecker Innenstadt Sorgen um einen Hund, der seit Stunden laut bellte. Als die Polizei kam, wurde es richtig dreckig.

Gegen 5 Uhr wurden die Beamten alarmiert. Seit etwa zwei Stunden bellte ein Hund in der Nachbarschaft ununterbrochen.

Lübeck: Dobermann bellt alleine in Wohnung

Durch das Fenster der Erdgeschosswohnung entdeckten die Beamten einen jungen Dobermann, der offensichtlich alleine war. Während die Polizisten vor Ort waren, kam der Besitzer nach Hause. Es stellte sich heraus, dass der junge Hund noch noch nicht daran gewöhnt war, alleine zu sein und deshalb bellte.

Das könnte Sie auch interessieren: Feier auf der Dove-Elbe endet im Wasser: Bootsführer pustet drei Promille!

Am Ende wurde der Einsatz richtig dreckig: Der aufgeregte Dobermann freute sich so sehr über den Besuch der Polizisten, dass er einen Haufen in die Wohnung machte, durch den Kot lief und einen Beamten ansprang. Die Uniform des Polizisten war dadurch völlig verschmutzt. Zum Glück hatte der Beamte bald Feierabend. (mp)