Lecker oder gaga? Ostsee-Insel plant fischigen Weltrekord

Auf Usedom will der Gastronom André Domke am Sonntag (14 Uhr) das größte Fischbrötchen der Welt herstellen. Dafür wollen der Fischsommelier und sein Team ein sechs Meter langes Brötchen mit Unmengen von Salat, Zwiebeln und Bismarckhering belegen. „Das Schwierige bei diesem Weltrekordversuch ist, das lange Brötchen längs zu halbieren“, so Domke. Er habe sich dafür extra ein sehr langes Sägemesser besorgt.

Beim Belegen werden ihn unter anderem der ehemalige Profiboxer Axel Schulz und die Box-Trainerlegende Ulli Wegner unterstützen.

Usedom: Fischsommelier hat bereits Rekorde gesammelt

Domke hat sich bereits dreimal in den Bestenlisten des Rekord-Instituts für Deutschland (RID) verewigt: 2018 mit der größten Fischsülze der Welt, 2019 mit dem größten Topf Fischsoljanka und 2021 mit einem gigantischen Heringssalat namens Heringshäckerle.

Das Rekord-Institut für Deutschland sammelt, prüft und präsentiert eigenen Angaben zufolge Höchstleistungen aller Art und ist auf den deutschsprachigen Raum spezialisiert.