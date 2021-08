Ungerecht: Warum darf diese beliebte Attraktion im Norden nicht öffnen?

Der Barfußpark Lüneburger Heide ist eine beliebte Freizeitattraktion in Egestorf bei Hamburg – und darf in dieser Saison nicht öffnen. Für Betreiber und Mitarbeiter ist dies nicht nachvollziehbar, denn Wildparks, Zoos und Botanische Gärten dürfen in Niedersachsen wieder besucht werden.

Noch im vergangenen Jahr war der Barfußpark mit Zoos, Wildparks und Botanischen Gärten gleichgestellt. Sobald ein Hygienekonzept vorlag, durfte der Park wieder öffnen. Während des Lockdowns wurde viel am bestehenden Hygienekonzept gearbeitet.

Barfußpark war vergangenes Jahr noch mit Zoos und Co. gleichgestellt

Jetzt wurde der Barfußpark aber als Freizeitanlange eingestuft – und darf nun nicht öffnen.

Für die Geschäftsführerin Kerstin Albers ist dies total unverständlich. „Bei uns findet alles draußen in der Natur statt und die Besucher laufen hintereinander nur in einer Richtung durch die verschiedenen Stationen“, teilte sie mit.

Um den Mindestabstand zu gewähren und das Hygienekonzept weiter zu verbessern wurden einige Änderungen vorgenommen, zum Beispiel die Verbreiterung des Waschplatzes. Auch im vergangenen Jahr galt im Kassen- und Eingangsbereich eine Maskenpflicht.

Nachverfolgung könnte fast lückenlos erfolgen

Dazu ist die Nachverfolgung der Besucher fast lückenlos gesichert. Über ein Online-Ticketsystem wird der Besucherandrang reguliert. Unverständlich, dass der Barfußpark also trotz gut ausgearbeiteter Hygienekonzepte nicht öffnen darf.

„Hinzu kommt noch, dass der Barfußpark als wichtiger Tourismus- und Wirtschaftsfaktor in der Region ein reiner Saisonbetrieb ist und nur für fünf Monate im Jahr geöffnet hat“, fügt Albers hinzu.

Man könne es sich einfach nicht leisten, einfach nur abzuwarten. Durch die Ungleichbehandlung fühlen sich die Betreiber des Barfußparks gezwungen, den Rechtsweg zu gehen. (mp)