Trotz mehrfacher Kontrollen: Renitenter Wirt ignoriert immer wieder Corona-Regeln

Lüneburg

Im Rahmen der regelmäßigen Kontrollen in der Lüneburger Innenstadt fiel am Samstag ein Café-Betreiber in der Grapengießerstraße mehrfach negativ auf. Mit seinem Außenausschank verstieß er bei gleich drei aufeinander folgenden Kontrollen gegen die Corona-Verordnung in Niedersachsen. Das hatte mehrere Anzeigen zur Folge.

Vor seinem Café hatte der Wirt einen Außenausschank für Heißgetränke aufgestellt. Gegen 14.15 Uhr wurde der Wirt zum ersten Mal belehrt – seine Kunden standen in unmittelbarer Nähe zum Stand unter Sonnenschirmen und genossen ihr Getränk. Nach Aufforderung der Polizisten wurden die Schirme eingeklappt und der Betreiber sollte seinen Kunden beim Verkauf mitteilen, dass diese ihr Getränk in größerer Entfernung und mit Abständen konsumieren sollten.

Bei Hamburg: Café-Betreiber wird drei Mal hintereinander belehrt

Gegen 17 Uhr stellte eine andere Fußstreife fest, dass sich der Wirt des Cafés schon wieder nicht an die Auflagen hielt. Auch im erneuten Gespräch zeigte sich der Wirt zunächst einsichtig.

Gegen 19.50 Uhr stellten Beamte im Rahmen einer Streifenfahrt allerdings fest, dass sogar die Schirme wieder aufgeklappt waren. Eine Menschentraube stand unmittelbar vor dem Verkaufsstand, Abstände wurden dabei nicht eingehalten.

Wegen Verstoß gegen Corona-Verordnung: Wirt muss Café schließen

Die Folge: Der Verkauf wurde untersagt und der Wirt musste das Café schließen. Er erhält drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach der geltenden Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen sowie eine weitere Anzeige wegen vorsätzlichen Verhaltens. (sr)