Stäbchen statt Glühwein: Stadt lässt jetzt in Weihnachtsmarkt-Buden auf Corona testen

Lüneburg –

Bis zum nächsten Advent dauert es noch mehr als sieben Monate. Die Glühwein-Buden stehen also noch lange leer – die Stadt Lüneburg macht sich das jetzt zu Nutze. Lüneburger*innen können an vier Ständen bald Corona-Schnelltests machen.

In Lüneburg sind Weihnachtsmarkt-Buden als Schnelltestzentren eingerichtet worden. Mangels Containern greife man auf die Hütten zurück, zwei von vier Buden sollen diese Woche in Betrieb gehen, sagte ein Sprecher der Stadt am Montag. Mindestens ein Schnelltest pro Woche ist demnach für die Bürger*innen kostenlos.

Corona: Lüneburg will öffentliches Leben wieder hochfahren

Die Stadt appelliere an die Menschen, sich testen zu lassen – auch wenn Lüneburg nun doch keine Modellkommune sei. Aus diesem Grund waren die Schnelltest-Buden ursprünglich eingerichtet worden. Teile des öffentlichen Lebens sollten wieder hochgefahren und negativ Getesteten zugänglich gemacht werden. (dpa/fbo)