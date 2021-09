Eine Auseinandersetzung unter Senioren ist beinahe tödlich ausgegangen. Die Polizei in Lüneburg ist am Samstagabend in den Stadtteil Kaltenmoor gerufen worden. In einer Wohnung waren ein älterer Mann und seine Lebensgefährtin in Streit geraten. Schließlich zückte er ein Messer und stach mehrfach auf seine Partnerin ein.

Wie die Polizei berichtete, geschah die Tat gegen 21.30 Uhr. Die Frau sackte nach den Stichen schwerst verletzt zusammen. Sie war unter anderem am Rücken getroffen. Bevor der Senior flüchtete, alarmierte er noch die Rettungskräfte.

Lüneburg: Blutiger Streit unter Senioren

Ein Notarzt versorgte die lebensbedrohlich verletzte Frau und transportierte sie dann in eine Klinik.

Nach sofort eingeleiteter Fahndung wurde der Täter in seinem Auto im Lüneburger Stadtgebiet angehalten und festgenommen. Die Tatwaffe wurde bei ihm sichergestellt. Er kam in U-Haft.