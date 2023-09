Nächtliche Drogenrazzia nahe Hamburg – Polizei entdeckt große Plantage

Die Polizei hat mit Spezialkräften eine großangelegte Razzia in Lüneburg und im Landkreis Celle durchgeführt. Umfangreiche Ermittlungen haben zwei Männer in den Verdacht rücken lassen, im großen Stil mit Drogen zu handeln. In einem der durchsuchten Objekte fanden die Beamten eine große Marihuana-Plantage.

Laut Polizei seien zwei Männer (24 und 25 Jahre) im Verlaufe bisheriger Ermittlungen in den Fokus geraten und wurden verdächtigt, mit Marihuana im höheren Kilobereich gehandelt zu haben. Die Ermittler fanden heraus, dass ein größerer Deal bevorsteht und vollstreckten eiligst zuvor erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse.

Drei Personen festgenommen

Sechs Objekte im Lüneburger Stadtgebiet sowie eines im Kreis Celle wurden gestürmt. Dabei kam auch das Mobile Einsatzkommando (MEK) in der Nacht zu Mittwoch zum Einsatz. Polizisten nahmen die verdächtigten 24- und 25-Jährigen sowie einen mutmaßlichen Kurierfahrer (24) fest.

In einem Wohnhaus in Unterlüß (Landkreis Celle) machten die Polizisten dann einen großen Fund. Sie entdeckten eine professionell betriebene Marihuana-Plantage mit mehr als 130 Pflanzen. Beweismittel seien laut Polizei in allen durchsuchten Objekten sichergestellt worden.