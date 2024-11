Mehrere Menschen bei Dachstuhlbrand verletzt – darunter ein Feuerwehrmann

Bei einem Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses am Mittwochmittag in Lüneburg-Neu Hagen sind zwei Anwohner und ein Feuerwehrmann verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer gegen 11.45 Uhr im Dachbereich des Hauses am Hans-Steffens-Weg aus.

Zum Zeitpunkt des Brandes fanden Bauarbeiten am Haus und am Dach statt, berichteten Anwohner. Die Feuerwehr evakuierte alle Bewohner aus dem Gebäude. Eine bettlägerige Person musste aus ihrer Erdgeschosswohnung gerettet werden.

Feuerwehr rettet Bewohner bei Dachstuhlbrand

Ein Mann und eine Frau erlitten Rauchgasvergiftungen. Auch ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Eine große Rauchwolke stand über dem Stadtteil Neu Hagen.

Die Feuerwehr bekämpfte den in voller Ausdehnung brennenden Dachstuhl unter anderem von zwei Drehleitern aus. Die genaue Brandursache ist noch unklar und wird von der Polizei ermittelt.