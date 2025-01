Mann zeigt Hitlergruß – und probiert dann die Polizei auszutricksen

Schlimmer Zwischenfall am Bahnhof Lüneburg: Ein 56-Jähriger hat dort am Donnerstag den Hitlergruß gezeigt, Passanten auf rassistische Weise beleidigt – und dann versucht, sich mit einem Trick aus der Affäre zu ziehen.

„Heil Hitler“, grölte der Mann aus dem Landkreis Lüneburg lautstark am Bahnhof und zeigte dabei mehrfach den Hitlergruß. Dazu beleidigte er am Gleis mehrere Reisende rassistisch, so die Polizei. Gegen 11.20 Uhr wurde die Bundespolizei alarmiert.

Der Mann wollte sich mit einer falschen Bankkarte ausweisen

Die Streife nahm den Sachverhalt auf und bat den Mann, sich auszuweisen. Dieser zückte kurzerhand die Bankkarte, die ihm allerdings gar nicht gehörte. Der Schwindel flog auf und der Mann wurde mit auf die Polizeiwache genommen, wo seine Identität geklärt wurde. Außerdem kam dort heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein Test ergab laut Polizei einen Wert von 1,8 Promille.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen falscher Namensangabe gestellt. Danach durfte der Mann die Wache wieder verlassen. (zc)