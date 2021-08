Verheerender Brand in Lüneburg: In einer Getreidetrocknungsanlage am Postweg ist in der Nacht zu Samstag ein Feuer ausgebrochen. Dunkler Rauch zog aus dem Gebäude, die Feuerwehr wurde gegen 0.10 Uhr alarmiert.

Zunächst gestaltete sich der Löschangriff als schwierig: Die Retter kamen nicht an die Brandstelle, mussten daraufhin erst eine Seitenwand und Teile einer dort gelagerten Maschine aufschneiden. Mehrere Tonnen Getreide wurden mit Schaufeln aus dem Gebäude geschafft, die Arbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

Lüneburg: 70.000 Euro Schaden nach Brand in Getreidelager

Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Der Betreiber der Anlage hatte noch versucht, den Brand eigenhändig zu löschen, verletzte sich dabei aber und musste später ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden vorläufig auf etwa 70.000 Euro. (dg)