Wie können Menschen nur so grausam sein? Unbekannte Täter haben in der Gemeinde Bardowick (Landkreis Lüneburg) einen Kater eingefangen und ihn lebendig in seiner Transportbox vergraben.

Bereits am 11. Oktober wurde der Kater gefangen auf einem Maisfeld vergraben. Sechs Tage danach fand der Eigentümer des Feldes das Tier zufällig bei einer Begehung. Der Kater befindet sich mittlerweile wieder in Obhut seiner Besitzerin.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen. Die Polizei Bardowick bittet um Zeugenhinweise unter Tel. (04131) 799400. Gezielt wird auch danach gefragt, wer möglicherweise Hinweise zu der Transportbox geben kann.