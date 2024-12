Kupferdiebe reißen Stromkabel aus Windrädern

Ungewöhnlicher Ort für Ganoven: Am Wochenende kam es im Wetzer Weg in Oldendorf (Landkreis Lüneburg) zu zwei Einbrüchen in Windkraftanlagen. Dabei wurden verbaute Kupferkabel entwendet.

Die Täter drangen zwischen 20.45 und 21.15 Uhr in die Innenbereiche der Windräder ein. Durch den Diebstahl der Kupferkabel sind die Windkraftanlagen vorerst nicht mehr funktionsfähig.

Einbruch in Windkraftanlagen: Polizei sucht Zeugen

Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer in der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wetzer Wegs beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04134) 90944-0 zu melden.