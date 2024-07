Im Norden: Mann bringt Kundin in seine Gewalt und will Geschäft ausrauben

Schockmoment für eine Frau am Montagnachmittag in Lüneburg: Sie war als Kundin in einem Geschäft, als plötzlich ein Mann hereinstürmte und sie in seine Gewalt nahm. Dabei drohte der Mann mit einem Messer und forderte Bargeld. Die Polizei nahm ihn auf der Flucht fest.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte, ereignete sich der Vorfall gegen 14.30 Uhr in einem Fachgeschäft für E-Zigaretten in der Lüneburger Innenstadt. Dort war ein Mann (37) in den Laden gestürmt, hatte die Kundin gepackt, mit einem Messer gedroht und Geld gefordert.

Kundin und Verkäuferin erleiden Schock

Die Verkäuferin übergab ihm 50 Euro, danach flüchtete der Täter. Weit kam er nicht. Polizisten nahmen ihn noch in Tatortnähe fest. Es soll sich bei dem Mann um einen Drogensüchtigen handeln. Die Kundin und die Verkäuferin erlitten einen Schock.