Im Norden: Bande will E-Bike rauben – Mann schwer verletzt

In der Nacht zu Samstag haben in Lüneburg vier Männer versucht, ein E-Bike zu rauben. Sie überfielen einen Mann und wollten ihm sein Elektrofahrrad entreißen. Das Opfer kam mit einer schweren Augenverletzung in die Klinik.

Laut Polizei geschah die Tat gegen 2.40 Uhr in der Straße Am Kreideberg. Hier soll ein 48-Jähriger sein E-Bike geschoben haben, als sich ihm vier Männer näherten. Sie schlugen dem Opfer mehrfach ins Gesicht und versuchten, sein Elektrofahrrad zu rauben.

Opfer mit Augenverletzung in Spezialklinik

Der 48-Jährige erlitt dabei eine schwere Augenverletzung und kam in eine Spezialklinik in Hamburg-Boberg. Die Täter flohen noch vor Eintreffen der Polizei und ließen das E-Bike zurück. Die Polizei sucht Zeugen.