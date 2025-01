Bei Einkaufsbummel mit Falschgeld bezahlt – Polizei nimmt Täter im Norden fest

Die Polizei hat am Samstagnachmittag in der Lüneburger Innenstadt einen Mann festgenommen. Er hatte in mehreren Geschäften eingekauft und mit Falschgeld bezahlt. Nun werden weitere Geschädigte gesucht.

Wie die Polizei mitteilte, hat eine Angestellte einer Parfümerie die Polizei gerufen, nachdem ihr Geldscheine, mit denen ein Mann (26) seinen Einkauf bezahlen wollte, verdächtig vorkamen. Die Beamten durchsuchten den 26-Jährigen und fanden bei ihm verschiedene gefälschte Geldscheine.

Ladenbesitzer sollen Kassenbestände überprüfen

Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann in weiteren Geschäften eingekauft und mit Falschgeld bezahlt hatte. Prall gefüllte Einkaufstüten wurden sichergestellt. Nun bittet die Polizei Geschäftsinhaber von Läden in der Innenstadt, die am Samstag geöffnet hatten, ihre Kassenbestände auf Falschgeld zu überprüfen und verdächtige Geldscheine unter Tel. (04131) 607-2215 zu melden.