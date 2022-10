Falsche Rotorblätter geliefert: Sperrung für Schwertransport dauert Wochen länger

Bestellt, angezogen, passt nicht. Im Online-Shopping mag das zu verschmerzen sein, in Lüneburg sorgt eine falsche Lieferung jetzt für eine Straßensperrung, die sechs Wochen länger dauert als geplant.

Die Kreisstraße 14 zwischen Neetze und Thomasburg sollte am Sonntag wieder freigegeben werden – eigentlich, denn daraus wird nichts. „Es waren die falschen Rotorblätter, die am Windpark Thomasburg ankamen“, teilte der Kreis Lüneburg mit. Jetzt dauert die Sperrung sechs Wochen länger, bis zum 27. November.

Lüneburg: Kreisstraße bleibt sechs Wochen länger gesperrt

Der Grund: Um die Transporte zum Windpark sicherzustellen, wurde eine Behelfsbrücke installiert, die die Tragfähigkeit der gewichtsbeschränkten Brücke an der K 14 am Ortseingang Thomasburg stabilisieren soll. „Aufgrund der Vielzahl der Transporte bleibt die Behelfsbrücke für die gesamte notwendige Transportzeit – auch für den Rücktransport der falsch gelieferten Rotorblätter – bestehen“, schreibt der Kreis in einer Mitteilung. Sollten die Transporte vorzeitig beendet sein, werde die Sperrung früher aufgehoben.

Die bestehende Umleitung bleibe unverändert und ist ausgeschildert: Ab Thomasburg geht es über die K 26 bis Ellringen und von dort über die K 35 von Breetze nach Bleckede und schließlich über die L 221 bis Neetze – und entsprechend umgekehrt. Die Umleitung Richtung Thomasburg ist mit der Beschilderung „U 31“ gekennzeichnet, die Umleitung Richtung Neetze mit „U 30“. Süttorf, das auf der Strecke liegt, bleibe weiterhin erreichbar. Fußgänger und Radfahrer können frei passieren. Der ÖPNV sei während der gesamten Maßnahme sichergestellt.