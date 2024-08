Dreist abkassiert: Brüder nehmen Klamottenladen aus

Weil in einem renommierten Bekleidungsgeschäft in Lüneburg in der Vergangenheit Unstimmigkeiten bei der Warenabrechnung auftraten, schaltete das Unternehmen die Polizei ein. Die Beamten observierten in Zivil und stellten fest, dass ein Kassierer und ein Kunde gemeinsame Sache machten.

Immer wieder fehlte teure Kleidung, immer wieder war zu wenig Geld in der Kasse. Nach Monaten teils eklatanter Fehlbestände alarmierte das Unternehmen schließlich die Polizei. Zivile Beamte postierten sich im Laden, hielten die Augen offen – und erwischte die Diebe in flagranti.

Für Kleidung im Wert von 1000 Euro nur 10 Euro kassiert

Ein vermeintlicher Kunde verließ das Geschäft mit Kleidung im Wert von mehr als 1000 Euro. Bezahlt hatte er aber nur zehn Euro für ein Paar Socken. Bei der Überprüfung von Kassierer und „Kunde“ stellte sich heraus, dass die beiden mehr als nur einfache Komplizen sind: Die Männer im Alter von 24 und 26 Jahren sind Brüder.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnungen der Tatverdächtigen wurde hochwertige Kleidung im Wert von mehreren Tausend Euro sichergestellt. (rüga)