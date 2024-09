In der Vergangenheit wurden sie für Filmauftritte trainiert, jetzt wartet eine neue Herausforderung auf Timber und Jack. Die beiden Schwarzbären aus dem insolventen Filmtierpark in Eschede arbeiten in ihrem neuen Zuhause im Wildpark Lüneburger Heide an ihrer Figur. 180 Kilo wollen abgeschmolzen werden! Aber wie machen faule Bären Diät?