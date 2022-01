In der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Schildsteinweg in Lüneburg ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen: 18 Bewohner wurde durch die Feuerwehr gerettet, einige mussten ins Krankenhaus.

Der Notruf ging gegen 7.30 Uhr ein. Kurz darauf stand die Feuerwehr mit drei Drehleiterin in Position, um den Brand im Dach zu löschen. Es dauerte mehrere Stunden, bis alle Glutnester erstickt waren.

Brand in Lüneburg: Feuerwehr rettet 18 Menschen

Von den 18 geretteten Bewohnern mussten drei in ein Krankenhaus gebracht werden. Es bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Auch ein Feuerwehrmann wurde behandelt. 14 Bewohner wurden wegen der Kälte versorgt.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Die Polizei übernahm die Ermittlungen. Die Ursache des Brandes sowie der Sachschaden sind noch unbekannt. (dg)