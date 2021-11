Zu hohes Tempo und rutschiger Straßenbelag wurden einem Autofahrer in Pinneberg am Samstagmorgen zum Verhängnis. Der Mann wollte mit seinem Sportflitzer auf die A23 auffahren. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen eine Leitplanke.

Der Unfall passierte gegen 11.30 Uhr an der A23-Anschlussstelle Pinneberg-Nord. Hier wollte ein 21-Jähriger mit seinem Chrysler Crossfire auf die Autobahn. Laut Polizei war er zu schnell unterwegs. Das hatte Folgen: Der junge Mann verlor die Kontrolle über seinen Flitzer.

Auf Autobahn bei Hamburg – Sportflitzer kracht in Leitplanke

Der Wagen kam ins Schleudern, konnte vom Fahrer aber kurzeitig wieder unter Kontrolle gebracht werden. Als er erneut Gas gab, brach das Fahrzeug wieder aus. Diesmal bekam der Mann am Lenker die Situation nicht mehr in den Griff. Das Auto krachte in die seitliche Schutzplanke. Der 21-Jährige und sein ebenso alter Beifahrer hatten Glück, sie blieben unverletzt. An dem Auto entstand allerdings erheblicher Sachschaden.