Wer kann helfen?: Nach verheerendem Feuer: Diese Mädchen haben alles verloren

Pinneberg –

Durch ein Feuer haben sie alles verloren: Die beiden Mädchen Divine und Favour mussten nicht nur mit einer Rauchgasvergiftung aus einer brennenden Wohnung gerettet werden – von ihrem Zuhause ist nicht mehr viel übrig. Freunde und Lehrer haben nun eine Spendenkampagne ins Leben gerufen.

Der Brand war am vergangenen Mittwoch in der Wohnung in Pinneberg ausgebrochen. Divine und Favour schrien um Hilfe, denn die Fluchtwege aus der Wohnung waren versperrt. Über eine Drehleiter hatten Helfer die Kinder in Sicherheit gebracht.

Nach Wohnungs-Feuer in Pinneberg: Hilferuf für Familie in Not

Freunde schalteten auf der Plattform „Gofundme“ eine Spendenaktion für die Familie und erzählen die Geschichte der beiden Mädchen. „Ganis Töchter“ seien vor anderthalb Jahren aus Afrika nach Deutschland gekommen und würden hier eine Schule besuchen. Sie wären hier sehr glücklich gewesen.

„Zusammen mit ihren Lehrern und Freunden versuchen wir ihnen jetzt einen Neustart nach diesem furchtbaren Feuer zu ermöglichen“, schreibt die Organisatorin des Spendenaufrufs. Sie sei dankbar, dass die beiden Kinder nicht verletzt wurden. Allerdings bräuchten sie in dieser schwierigen Zeit dringend finanzielle Unterstützung. Zur Spendenkampagne geht es hier. (mhö)