Kaum gerät ein Kennzeichen aus dem Kreis Pinneberg ins Blickfeld, machen Hamburger gern mal einen Witz. Seit Ewigkeiten werden die „Provinz-Idioten“ belächelt und verhöhnt. Klar, über die Fahrkünste einiger lässt sich sicherlich streiten. Was übrigens bei ortsunkundigen Hamburgern in Pinneberg nicht anders aussehen dürfte. Fakt ist: Die PI-Region hat einiges zu bieten. Von Nordsee-Feeling ganz ohne Nordsee bis hin zum Adrenalin-Kick in 13 Metern Höhe. Die MOPO stellt sechs schöne Ausflugsziele vor den Toren Hamburgs vor.

Für Kleine: Erlebnisbauernhof Almthof

Der bereits in 14. Generation geführte landwirtschaftliche Familienbetrieb und Erlebnisbauernhof mit mehr als 220 Kühen ist ein Paradies für Kinder. Sie können nicht nur auf dem Spielplatz und in der großen Strohburg toben, sondern auch Landwirtschaft erleben und dabei sein, wenn die Kühe im Melkkarussell gemolken werden. Mit etwas Glück erleben die Besucher sogar die Geburt eines Kälbchens. Ziegen, Schafe, Ponys und Esel dürfen gestreichelt werden – und natürlich die Kühe und Kälber. Es gibt Treckerrundfahrten und im Sommer ein Maislabyrinth. Im Bauernhof-Café können die Gäste sich mit selbstgemachtem Kuchen, Torten und deftigen Snacks stärken.

Warten schon auf Streicheleinheiten: Die Kühe auf dem Almthof Almthof Warten schon auf Streicheleinheiten: Die Kühe auf dem Almthof

Almthof, Almtweg 37, 25482 Appen. Öffnungszeiten: donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 4 Euro. Treckerfahrten und Mailabyrinth kosten extra.

Für Größere: Hochseilgarten Hasloh

Auf dem Bobby-Car von Plattform zu Plattform, balancierend auf Seilen, Eimern oder Holzbalken, mit der Seilbahn durch die Lüfte: Der Hochseilgarten Hasloh ist perfekt für Adrenalin-Junkies. Bis zu zwölf Meter hinauf geht es auf den zehn Parcours in den Bäumen – von der Anfängerstrecke bis hin zu anspruchsvollen Kletterpartien. Für besonders Mutige gibt es den „Base Jump“. Aus 13 Metern Höhe springen die Kletterer von einer Plattform. Nach einem kurzen freien Fall werden sie mit einer speziellen Sicherung nach unten gefahren. Es gibt mehrere Sitzecken. Getränke und Essen dürfen mitgebracht werden. Voraussetzungen für einen Besuch: Feste Schuhe, Mindestalter 6 Jahre (und 1,20 Meter Körpergröße).

Mit der Seilbahn durch die Luft. Im Hochseilgarten geht es von Baum zu Baum in bis zu zwölf Metern Höhe. Privat. Mit der Seilbahn durch die Luft. Im Hochseilgarten geht es von Baum zu Baum in bis zu zwölf Metern Höhe.

Hochseilgarten Hasloh (Pfingstwald Hasloh), Pinneberger Straße, 25474 Hasloh. Öffnungszeiten: freitags von 14 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Eintritt für drei Stunden: Kinder ab 16 Euro, Erwachsene ab 17 Euro. Familienticket ab 57 Euro. Eine Online-Buchung wird empfohlen. An schönen Tagen sind die Plätze schnell ausgebucht.

Für Nordsee-Fans: Holmer Sandberge

Nicht weit von Hamburg entfernt befinden sich die Holmer Sandberge – das größte Binnendünengebiet Schleswig-Holsteins. Entstanden nach dem Ende der letzten Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren. Prächtige Sanddünen mit Bauminseln aus bizarr wachsenden Kiefern, Heide, ringsum Wald und ein See mit kleiner, malerischer Insel bieten das perfekte Ausflugsziel. Hier kommt Nordsee-Feeling auf – ganz ohne Nordsee. Entweder einfach treiben lassen oder einen der ausgeschilderten Wanderwege erkunden. Beliebt auch bei Radfahrern und Hundebesitzern.

Nach der letzten Eiszeit entstanden: die Holmer Sandberge, umgeben von Kiefernwald. picture alliance/dpa/Dörthe Norden Nach der letzten Eiszeit entstanden: die Holmer Sandberge, umgeben von Kiefernwald.

Anfahrt: Mit dem Auto auf der Pinneberger Straße bis zum Parkplatz am Eggenkamp oder auf der B431 nach Holm bis zum Parkplatz an der Kreuzung Am Sportzentrum/In der Heide.

Für Sportliche: Wasserskiarena mit Beach Club

Nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Pinneberg entfernt kommen Wasserski- und Wakeboard-Interessierte in der „Cablesport Arena“ auf ihre Kosten. Auch diejenigen, die noch nichts drauf haben. Die kleine Anlage inmitten des Stadtwaldes mit großem Beach-Club ist besonders für Einsteiger geeignet, da sie nicht endlos zurückschwimmen müssen und schnell wieder am Einstieg sind, um einen neuen Versuch zu starten. Ein Besuch lohnt sich auch, um den mehr oder weniger talentierten Fahrern einfach nur zuzuschauen. See, Sandstrand, ein kühles Getränk dazu – herrlich. Und das alles nicht überlaufen und mit der Bahn aus Altona in nur zwölf Minuten erreichbar.

Die „Cablesport Arena“ in Pinneberg: Entspannt im Sand sitzen, ein kühles Getränk dazu und Blick auf die Wasserskianlage. hmp Die „Cablesport Arena“ in Pinneberg: Entspannt im Sand sitzen, ein kühles Getränk dazu und Blick auf die Wasserskianlage.

Cablesport Arena Pinneberg, Burmeisterallee 2, 25421 Pinneberg. Öffnungszeiten: im September dienstags, donnerstags und freitags 15 Uhr bis Sonnenuntergang, samstags und sonntags von 13 Uhr bis Sonnenuntergang. Ab Oktober mittwochs 15 Uhr bis Sonnenuntergang, samstags und sonntags von 13 Uhr bis Sonnenuntergang.

Für Elbe-Fans: Hetlinger Schanze und Fährmannssand

Wer gern den Övelgönner Strand besucht, wird die Hetlinger Schanze lieben. Über den Deich geht es vorbei an Schafen durch einen verwunschenen Wald an den deutlich weniger überlaufenen Sandstrand mit Blick auf die Elbinsel Lühesand und die beiden höchsten Strommasten Europas, „Elbekreuzung 1 und 2“. Ideal für Picknick, Spaziergang und Sonnenbaden (richtiges Baden ist wegen der starken Strömung verboten). Schiffe ziehen vorbei, entwurzelte Bäume am Strand wirken wie riesiges Treibholz, das Wäldchen fasziniert mit Sand, Moos, Pflanzen und freigespülten Wurzeln. Entlang des Deichs können Radfahrer eine ausgedehnte Tour machen.

Tipp: Ab Wedel den Elbdeich in Richtung Nordwesten entlang fahren (etwa acht Kilometer bis zur Hetlinger Schanze). Einen Stopp in „Fährmannssand“ einlegen. Das urige Lokal bietet neben Kuchen auch deftige Hausmannskost. Mit Bratkartoffeln wie von Oma. Weiterer schöner Stopp auf der Strecke: die Nabu-Vogelstation Wedeler Marsch.

Ein Naturparadies an der Elbe: Die Hetlinger Schanze Florian Quandt Ein Naturparadies an der Elbe: Die Hetlinger Schanze

Anfahrt Hetlinger Schanze: Mit dem Auto bis zum „Café Hetlinger Schanze“, Hetlinger Schanze 1, 25491 Hetlingen. Entlang der Straße kann geparkt werden. An schönen Tagen wird es aber schnell eng. Alternativ geradeaus am Klärwerk vorbei und auf dem Wanderparkplatz den Wagen abstellen.