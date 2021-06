Unfall bei Hamburg: Autos prallen ineinander –Autofahrerin kommt ins Krankenhaus

Wedel –

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Wedel hat sich eine Autofahrerin. Sie kam aus ihrer Ausfahrt – und prallte mit einem Auto auf der Hauptstraße zusammen. Bei der Unfallrekonstruktion sollen nun Augenzeugen helfen.

Eine 23-jährige Autofahrerin fuhr in Wedel am Montagnachmittag gegen 15.17 Uhr die Mühlenstraße in Richtung Holm entlang, als es zu einem Verkehrsunfall kam. Eine 28-jährige Seat-Fahrerin kam aus ihrer Grundstücksausfahrt auf die Mühlenstraße gefahren und kollidierte mit der 23-Jährigen. Die Seat-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Unfall: Zeugenaufruf der Polizei Wedel

Die Polizeibeamten nahmen den Unfall vorab noch an Ort und Stelle auf. Für die Rekonstruktion suchen die Beamten nun Hilfe aus der Bevölkerung. Augenzeugen des Unfalls werden darum gebeten, sich auf dem Polizeirevier Wedel zu melden. (mdo)