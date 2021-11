Mit mehreren Löschfahrzeugen ist die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag zu einem Doppelhaus in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ausgerückt. Dort stand eine Sauna in einem Keller in Flammen. Die Hausbewohner konnten sich rechtzeitig retten, doch die Folgen des Brandes wiegen schwer.

Wie der Lagedienst der Rettungsleitstelle der MOPO bestätigte, ging der Notruf gegen 2.20 Uhr ein. Bewohner eines Doppelhauses an der Hans-Böckler-Straße waren vom Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen worden und stellten dann fest, dass aus dem Keller dichter Qualm drang. Sie taten das Richtige und schlossen sofort alle Türen zum Kellerraum. Danach retteten sie sich ins Freie.

Elmshorn: Sauna geht in Flammen auf

Im Keller stand die Sauna in Flammen, die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand aber rasch unter Kontrolle. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Durch Rauch und Russ entstand erheblicher Sachschaden. Weil auch diverse Kabel und Leitungen in Mitleidenschaft gezogen wurden, musste der Strom im Haus abgeschaltet werden. Die Bewohner haben also bis auf weiteres keine Heizung und kein fließendes Wasser. (ruega)