Vergangenen Samstag ist in Barmstedt (Kreis Pinneberg) eine Pedelec-Fahrerin von einem Pkw angefahren worden. Die 81-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Hamburger Krankenhaus. Die Frau schwebt in Lebensgefahr.

Die 81-jährige Barmstedterin fuhr um 8.35 Uhr auf der Moltkestraße in Richtung Bokholt-Hanredder. Sie wollte rechts in die Große Gärtnerstraße abbiegen und wurde dabei von hinten von einem VW Passat angefahren. Der 69-jährige Fahrer des Wagens aus Norderstedt blieb unverletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe zogen die Polizisten einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache hinzu. (mp/dpa)