Schwerer Unfall bei Hamburg: Auto kracht gegen Baum – Fahrerin verletzt

Pinneberg -

Ein schwerer Unfall in Pinneberg hielt am frühen Donnerstagmorgen die Feuerwehr und den Rettungsdienst in Atem. Ein Autofahrerin war mit ihren Kleinwagen gegen einen Baum gekracht. Weil zunächst angenommen wurde, dass die Frau im Fahrzeug eingeklemmt ist, rückte ein Großaufgebot an.

Wie die MOPO erfuhr, passierte der Unfall gegen 7 Uhr in der Mühlenstraße. Bei leichten Nieselregen kam eine 28-jährige Autofahrerin hier mit ihrem Ford von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum.

Bei Hamburg: Auto kracht gegen Baum – Fahrerin verletzt

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Auch ein Notarzt war im Einsatz denn zunächst hieß es, dass die Fahrerin schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt sei. Die bestätigte sich zum Glück nicht. Sie kam mit leichteren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.