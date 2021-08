Schlimmer Unfall bei Hamburg: Minivan überschlägt sich – Opfer zum Teil schwer verletzt

Die Anwohner hörten ein Krachen. Als sie aus ihrem Fenster sahen, entdeckten sie ein auf dem Dach liegendes Auto in ihrer Hecke. Bei dem Unfall am Dienstagabend in Appen-Etz (Kreis Pinneberg) erlitten zwei Opfer zum Teil schwere Verletzungen.

Es ist kurz vor 23 Uhr, als der Renault Espace an der Wedeler Chaussee von der Straße abkommt. Das Fahrzeug überschlägt sich und bleibt in der Hecke eines Hauses auf dem Dach liegen. Die Anwohner alarmieren die Polizei und Feuerwehr. Als die Retter eintreffen sind die beiden Opfer noch im Fahrzeug. Eine junge Frau kann schnell befreit werden. Sie kommt verletzt in eine Klinik.

Der Fahrer muss mit schwerem Gerät von den Feuerwehrleuten aus dem Minivan befreit werden. Er kommt schwer verletzt in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. (wb)