Reizgas in der Obstabteilung – sieben Verletzte in Discounter bei Hamburg

Großeinsatz am Freitagmittag in Elmshorn (Kreis Pinneberg). In einem Lidl-Markt hatte ein Unbekannter Reizgas versprüht. Mehrere Rettungswagen und ein Notarzt rückten an. Sieben Personen, darunter auch Kunden, waren verletzt und wurden von Sanitätern versorgt.

Zu dem Vorfall kam es laut Polizei gegen 12.45 Uhr im Lidl-Markt an der Hamburger Straße. In der Obstabteilung sei Reizgas versprüht worden. Ein Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Obwohl ihnen selbst die Augen tränten, versorgten Angestellte mehrere Kunden die über Atemwegs-Reizungen klagten.

Großaufgebot an Rettungswagen im Einsatz

Ein Großaufgebot von Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz. Die Sanitäter versorgten sieben betroffene Personen. In die Klinik musste keiner. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dazu werden auch die Aufnahmen aus der Überwachungskamera ausgewertet.