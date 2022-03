Reifenplatzer während der Fahrt – Mercedes landet im Bach

Fieser Unfall vor den Toren Hamburgs. In Pinneberg verunglückte ein Mann am Samstagmorgen mit seinem Mercedes. Zuvor war ein Reifen an dem Auto geplatzt. Die Limousine kam ins Schleudern und landete in einem Bach.

Wie der Lagedienst der Feuerwehr der MOPO bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 9 Uhr auf der Landstraße 103. Hier war ein 23-Jähriger mit seinem Mercedes aus Schenefeld kommend unterwegs. Kurz vorm Ortseingang platzte dann plötzlich ein Reifen. Der Wagen kam ins Schleudern und kam links von der Straße ab. Dann durchbrach er einen Zaun und landete in einem Bach.

Feuerwehr rückt mit Großaufgebot und Notarzt an

Weil befürchtet wurde, dass der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt war, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Auch ein Notarzt war im Einsatz. Die Befürchtung bestätigte sich jedoch glücklicherweise nicht. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, hatte der Fahrer sich bereits aus dem Wrack befreit. Er kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Landstraße 103 war für eine Stunde voll gesperrt.