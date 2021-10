Ein schlimmer Unfall hat sich in der Nacht zu Sonntag in Haseldorf (Kreis Pinneberg) ereignet: Hier kam ein Auto von der Straße ab und krachte in die Haustür eines Einfamilienhauses. Zum Glück gab es dabei keine Verletzten. Dafür aber jede Menge Sachschaden.

Der Unfall passierte laut Polizeiangaben gegen 0.55 Uhr in der Straße Scholenfleth. Hier war ein mit zwei Personen besetzter Opel unterwegs. Plötzlich verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto raste durch einen Vorgarten und krachte dann in die Eingangstür einer Villa. Zwar gab es zum Glück keine Verletzten, dafür aber ein anderes Problem.

Einsturzgefahr: Retter stützen loses Mauerwerk ab

Wie die Feuerwehr bestätigte, entstand am Eingangsbereich des Hauses erheblicher Schaden. Die Feuerwehr und auch das Technische Hilfswerk (THW) mussten anrücken, um sicherzustellen, dass lose Mauerteile nicht herabfallen. Um eine Einsturzgefahr auszuschliessen, wurde der Eingangsbereich abgestützt. En Statiker wird nun weitere Maßnahmen einleiten. Der Verdacht, dass der Fahrer alkoholisiert war, bestätigte sich laut Polizei nicht.