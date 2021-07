Kadaver grausam zugerichtet: Schockierender Fund im Norden: War es Tierquälerei?

Prisdorf –

In der Gemeinde Prisdorf (Kreis Pinneberg) ist am Dienstagabend ein totes Schaf aufgefunden worden. Das Tier wurde grausam zugerichtet. Die Polizei ermittelt in der Angelegenheit – eine Straftat ist nicht ausgeschlossen.

Die Besitzerin des Schafs entdeckte das Tier gegen 20 Uhr im hinteren Teil der von Wäldern und Wiesen umgebenen Weide. Die Weide liegt an der Straße Dahl. Der Kadaver bestand nach Angaben der Polizei nur noch aus dem Kopf und dem Skelett des Tieres.

Das Tier war beim Auffinden am Bein, an den Hörnern und am Maul mit Weidezaun umwickelt. Wer das Tier so zugerichtet hat, ist bisher unklar. Auf Grund der speziellen Umstände schließt die Polizei eine Straftat in diesem Fall nicht aus.

Totes Schaf in Prisdorf: Polizei bittet um Hinweise

Eine solche Tötung eines Wirbeltieres stellt nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes eine Straftat dar. Diese kann mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe bestraft werden.

Die Umweltermittler beim Polizei-Autobahn-und Bezirksrevier in Elmshorn bitten unter Tel. (04121) 40920 um Hinweise. (hb)