Großeinsatz bei Hamburg: Mehrere Schüler durch Reizgas verletzt

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist es am Dienstag in einer Schule zu einem Großeinsatz gekommen. Mehrere Schüler wurden durch Reizgas verletzt. Die Polizei ermittelt.

Am Dienstagvormittag gegen 12 Uhr meldeten Lehrkräfte aus dem hinteren Gebäudetrakt der Boje-C.-Steffen-Gemeinschaftsschule, dass mehrere Schülerinnen und Schüler über Atemwegsreizungen und Husten klagten. Eine Lehrkraft rief die Einsatzkräfte.

Diese nahmen einen speziellen Geruch wahr und evakuierten die rund 130 Schülerinnen und Schüler aus dem Gebäude. Der Grund für das Unwohlsein der Kinder: Sie hatten freigesetztes Reizgas eingeatmet. Laut des Sprechers der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein sind mindestens 20 Personen betroffen, vier wurden mittelschwer und 16 leicht verletzt.

Der Rettungsdienst war mit drei Notärzten, fünf Einsatzwagen sowie dem Einsatzleitdienst vor Ort. Die vier Schülerinnen und Schüler wurden zur weiteren Versorgung in ein Pinneberger Krankenhaus gebracht, die anderen wurden nach der Betreuung durch die Einsatzkräfte an die Schulleitung übergeben.

Wie es zu dem Gasaustritt kam, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (vd)