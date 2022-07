Gewalttat bei Hamburg: Opfer notoperiert – 21-Jähriger verhaftet

Zwei Wochen, nachdem ein 19-Jähriger Hamburger am Pinneberger Bahnhof bei einem Streit schwer verletzt worden war, hat die Polizei nun mitgeteilt, dass sie den mutmaßlichen Täter identifiziert und festgenommen hat: Dabei handelt es sich um einen 21-Jährigen aus dem Kreis Pinneberg.

Der junge Mann sei bereits am vergangenen Donnerstag von Kripobeamten in Handschellen abgeführt worden, so Astrid Heidorn, Pressesprecherin der Polizei. Auch die von ihm genutzte Wohnung sei durchsucht worden.

Gewalttat bei Hamburg: Verdächtiger gefasst – er ist erst 21

Einen Tag später habe ein Richter Haftbefehl wegen des Verdachts der versuchten Tötung erlassen. „Seitdem sitzt der 21-Jährige in Untersuchungshaft“, erklärt Heidorn. Weitere Angaben könne die Polizei in Hinblick aufs laufende Verfahren nicht machen. Bekannt war, dass Videoaufnahmen ausgewertet wurden – möglich, dass der 21-Jährige so identifiziert wurde.

Vor zwei Wochen waren den Angaben nach zwei Gruppen aneinandergeraten, darunter der 19-jährige Hamburger und laut Polizei der 21-Jährige. Zeugen meldeten den schwer verletzt am Boden liegenden Hamburger gegen 4 Uhr. In einem Krankenhaus wurde er notoperiert. Er hatte schwere Verletzungen im Bauchbereich erlitten. (dg)