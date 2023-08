Frauenleiche in See bei Hamburg gefunden – Polizei ermittelt

Im Rantzauer See in Barmstedt (Kreis Pinneberg) ist am Mittwochvormittag eine Wasserleiche gefunden worden. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Todesfall kommen konnte.

Schrecklicher Fund am Mittwochvormittag: Ein Passant hat im Uferbereich des Rantzauer Sees in Barmstedt im Kreis Segeberg eine Frauenleiche gefunden. Das bestätigte die Polizei auf MOPO-Anfrage.

Die Polizei sperrte den Bereich rund um den Fundort ab: Die dem Anschein nach ältere Frau ist bisher nicht identifiziert, auch zur Todesursache gibt es derzeit noch keine genauen Angaben. Fremdeinwirkung schließen die Ermittler dem jetzigen Stand nach aber aus. (mp)