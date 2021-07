Einsatz bei Hamburg: Schlägerei vor Shisha-Bar – zwei Personen verletzt

Wedel –

Großeinsatz der Polizei: Am Freitagabend ist es in Wedel (Kreis Pinneberg) zu einer Schlägerei vor einer Shisha-Bar gekommen. Auch ein Hamburger war an dem Streit beteiligt.

Laut Angaben der Polizei meldeten Zeugen gegen 22.23 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einer Shisha-Bar in der Wedeler Innenstadt. Die Polizei rückte anschließend mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an und konnte die Schlägerei letztendlich beenden.

Bei dem Vorfall wurde ein 25-jähriger Bremer sowie ein 34-jähriger Hamburger verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Warum es zu dem Vorfall kam, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und teilte mit, die Polizeipräsenz im Wedeler Stadtgebiet an diesem Wochenende zu erhöhen. (mp)