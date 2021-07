Dank pfiffigem Trick: Bei Hamburg: Weihnachts-Gottesdienst findet trotz Corona statt

Schenefeld –

Wer traditionsgemäß dem jährlichen Gottesdienst beiwohnen will, der muss sich dieses Jahr auch im Kreis Pinneberg auf einige Änderungen einstellen.

Für die Teilnahme am Weihnachtsgottesdienst muss einer der limitierten Plätze im Voraus reserviert werden, oder man schließt sich einer der kreativen Ideen von Kirchen und Gemeinden in der Umgebung an.

Weihnachten in Schenefeld: Spaziergang mit Pastoren

Die Paulskirche in Schenefeld kam nach langem Knobeln auf die Idee, einen „Stationsgottesdienst“ zu veranstalten. Dieser sollte erst auf dem Vorplatz der Kirche stattfinden, da aber auch dies für zu viele Kontakte sorgte, wurde daraus kurzerhand der Weihnachts-Spaziergang.

Fünf Familien, eine Ladeninhaberin und die Paulskirche laden ein, die Weihnachtsgeschichte bei einem Spaziergang durch die Schenefelder Siedlung zu erleben.

Eine Route quer durch die Siedlung führt entlang an sieben Stationen, die in Fenstern und Vorgärten Szenen der Weihnachtsgeschichte darstellen.

Kreis Pinneberg: Weihnachten zum Mitmachen

Vom 24. Dezember bis zum 26. Dezember kann man auf der Strecke von circa viereinhalb Kilometern innerhalb von einer bis zwei Stunden verschiedene Stationen mit Szenarien wie „Im Stall“, „Die Hirten auf dem Feld“ oder „Bei Herodes“ besuchen.

Besonders für Kinder gibt es viel zu entdecken: An jeder Station gibt es eine Metallbüchse, in der sich Stempel und Stempelkissen befinden, sodass die Route abgestempelt werden kann.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Kirche bietet „Gottesdienst to Go“ an

In der Büchse befinden sich auch an jeder Station Sterne aus Tonkarton und Sternzacken aus selbstklebender Folie. Den Stern können die Kinder sich an der ersten Station, an der sie anfangen, umhängen und sich dann an jeder weiteren Station einen einzelnen Sternzacken nehmen und auf den Stern kleben, bis er ausgefüllt ist. (tks)