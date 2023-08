Großfeuer in Wohnhaus bei Hamburg – „es fraß sich Meter für Meter weiter“

Ein Ausgedehnter Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus in Pinneberg hat am späten Donnerstagmittag einen Großalarm bei der Feuerwehr ausgelöst. Mehr als 100 Retter waren auch am Abend noch im Einsatz.

Gegen 14 Uhr sei laut einem Sprecher ein Notruf in der Einsatzzentrale eingegangen. Der Anrufer meldete Qualm aus dem Dach eines Hauses am Waldenauer Marktplatz in Pinneberg. Kurz darauf gingen weitere Notrufe ein. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, loderten Flammen aus dem Dachstuhl. Zu dem Zeitpunkt hatten sich bereits alle Bewohner in Sicherheit gebracht.

Mehr als 100 Retter bei Brand in Pinneberg im Einsatz

Über Drehleitern wurden die Flammen bekämpft. Die zahlreichen Einsatzkräfte hatten Mühe, das Feuer einzudämmen. „Es fraß sich vor unseren Augen Meter für Meter weiter“, sagt ein Feuerwehrmann zur MOPO. Es gab zum Glück keine Verletzten. Die Löscharbeiten werden sich noch bis in die späten Abendstunden hinziehen.