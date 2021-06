Crash vor den Toren Hamburgs: Kontrolle verloren: Auto kracht gegen Laternenmast

Bönningstedt –

Ein schlimmer Unfall in Bönningstedt (Kreis Pinnenerg) hat am späten Freitagabend Polizei und Rettungsdienst in Atem gehalten: Auf der Kieler Straße war ein Auto gegen ein Laternenmast gekracht.

Wie die MOPO erfuhr, passierte der Unfall gegen 22.20 Uhr. Anwohner schreckten von quietschenden Reifen und einem lauten Knall alarmiert hoch. Ein Auto war gegen einen Laternenmast gekracht. Offenbar hatte der Fahrer die Kontrolle über seinen Kleinwagen verloren.

Unfall in Bönningstedt: Mehrere Menschen leicht verletzt

Der alarmierte Rettungsdienst war kurze Zeit später mit zwei Rettungswagen am Einsatzort. Auch die Polizei rückte an. Die Sanitäter sichteten die Unfallopfer. Glück im Unglück: Alle hatten nur leichte Verletzungen und mussten nicht in eine Klinik gebracht werden.

Zeugen berichten, dass die Insassen zuvor in einem nahegelegenen Restaurant gesessen hatten. Die Polizei ermittelt nun, ob der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand.