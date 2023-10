Brand in Lagerhalle bei Pinneberg: Gasflaschen explodierten

Lagerhalle in Flammen: Am Donnerstagabend ist eine Lagerhalle mit Wohnmobilen in Westhorn (Kreis Pinneberg) in Brand geraten. Während der Löscharbeiten gab es sogar mehrere kleinere Detonationen in der Halle.

Gegen 19 Uhr ging der Alarm in der Leitstelle ein, dass eine Lagerhalle auf einem Bauernhof in der Florastraße in Westerhorn in Flammen steht. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen, bevor die Halle komplett niedergebrannt war. Verletzt wurden weder Menschen noch Tiere.

Westerhorn: Lagerhalle gerät in Brand

Während der Löscharbeiten detonierten mehrere Gasflaschen und Druckbehälter, die in den Wohnmobilen gelagert gewesen sein sollen. Die Brandursache als auch die genaue Höhe des Schadens sind derzeit noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. (alp)